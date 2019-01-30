РИАМО – 30 янв. С начала зимы 2018-2019 годов инспекторы Госадмтехнадзора Московской области выявили 55 нарушений в содержании вылетных магистралей Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Инспекторы проверяют состояние придорожной инфраструктуры с точки зрения соблюдения ответственными организациями областных правил чистоты, порядка и благоустройства. Благодаря действиям инспекторов за этот период было удалено 120 аварийных и сухостойных деревьев, приведено в порядок 22 территории, прилегающие к объектам полос отвода дорог, убрано три незаконно поставленных ограждения.

«На Носовихинском шоссе по предписаниям сотрудников надзорного органа было приведено в надлежащий вид пять остановок общественного транспорта, на Дмитровском шоссе демонтировано два незаконных средства размещения информации, на Новорязанском шоссе убрано три нелегально установленных рекламных объекта», – говорится в сообщении.

В регионе проводится большая работа по благоустройству 10 крупнейших транспортных автомобильных артерий: Новорязанское, Егорьевское, Дмитровское, Щелковское, Волоколамское, Носовихинское, Пятницкое, Ярославское, Старое Симферопольское шоссе и автотрасса М-7 «Волга».

В ежегодном обращении к жителям Подмосковья губернатор Московской области Андрей Воробьев особо отметил значительные достижения региона в развитии дорожной сети.

«Введены в строй 22 путепровода, которые позволили ликвидировать пробки перед наиболее загруженными переездами. Мы построили мост в Дубне… сдана развязка в Красногорске...» – сказал Воробьев.

Госадмтехнадзор контролирует состояние полос отвода вблизи всех автотрасс в течение всего года.