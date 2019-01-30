РИАМО - 30 янв. На подмосковных дорогах ожидается гололедица, водителям необходимо держать дистанцию и соблюдать скоростной режим, говорится в сообщении пресс-службы управления Госавтоинспекции по Московской области.

В среду и в ближайшие дни ожидаются перепады температурных режимов, от плюсовых днем до минусовых ночью и местами выпадение осадков в виде мокрого снега с дождем.

«В ночное время и утренние часы возможно образование гололедицы, что необходимо учитывать водителям всех транспортных средств и быть предельно осторожными при движении, соблюдать скоростной режим, правила проезда пешеходных переходов и мест массового нахождения граждан», – отмечается в сообщении.

Пешеходам следует быть особенно внимательными при переходе проезжей части, рекомендуется обозначать свое присутствие на дороге, используя световозвращающие элементы.

Автомобилистам, попавшим в ДТП или иную нештатную ситуацию на подмосковных дорогах, всегда придут на помощь сотрудники ГИБДД.

«В таких случаях звоните в центр управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области по телефону 8(495)688-81-71 или на единый номер «112». Вам обязательно помогут», – резюмируется в материале.