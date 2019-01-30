РИАМО – 30 янв. В Мытищах в среду открылся Центр спортивной медицины, здесь смогут проходить обследование юные представители сборных команд Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«В городском округе Мытищи на базе Московского областного консультативно-диагностического центра для детей открылся Центр спортивной медицины. Дважды в год там будут проходить обследования 8 тысяч юных спортсменов Подмосковья в возрасте от 7 до 16 лет», – заявил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.

Он отметил, что ежедневно на прием к специалистам будут приезжать 30 спортсменов сборных команд Подмосковья.

«Они будут проходить полное медицинское обследование у 12 специалистов центра: педиатра, дерматолога, кардиолога, ортопеда, отоларинголога, офтальмолога, рентгенолога, специалистов по ультразвуковой и функциональной диагностике, стоматолога, хирурга, гинеколога», – дополнил Матвеев.

Он подчеркнул, что важно обеспечить особым контролем состояние здоровья наших юных спортсменов.

«После сдачи анализов, прохождения УЗИ и рентгенологических исследований, прохождения всех врачей специалист по спортивной медицине выносит решение о допуске юных спортсменов к занятиям и соревнованиям», – дополнил Матвеев.



Министр пояснил, что запись спортивной команды на прием к специалистам центра осуществляется через руководителя спортивной организации или тренера.