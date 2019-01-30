РИАМО – 30 янв. Матч Мировой лиги по водному поло среди мужских команд прошел в подмосковной Рузе 29 января, мужская сборная России обыграла команду Мальты, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Встреча во Дворце водных видов спорта «Руза» завершилась со счетом 23:4 в пользу россиян.

«Гости из Мальты ожидаемо не смогли устоять перед натиском российских ватерполистов. Приятно, что такие международные матчи пользуются большой популярностью у болельщиков. Любители водного поло практически полностью заполнили трибуны в подмосковной Рузе», – отметил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Для гостей были организованы розыгрыши призов, выставки народного творчества и даже мастер-класс по национальному мальтийскому танцу.

«Но главным подарком болельщикам стала, конечно, разгромная победа сборной России», – заключил Терюшков.

В следующем матче турнира россияне сыграют в гостях с командой Венгрии, встреча пройдет 19 февраля. Мировая лига по водному полу проводится под эгидой Международной федерации плавания с 2002 года.