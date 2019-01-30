РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 30 янв. Свыше 900 уголовных дел возбудили дознаватели службы судебных приставов Подмосковья за уклонение от уплаты алиментов в 2018 году, сообщил руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области Николай Коновалов.

В среду в подмосковном Красногорске состоялось совещание, на котором Коновалов подвел итоги деятельности УФССП по Московской области за 2018 год и поставил новые задачи на текущий год. В мероприятии приняла участие глава горокруга Красногорск Эльмира Хаймурзина.

«В части выявления преступлений, отнесенных к компетенции службы судебных приставов, дознаватели службы возбудили 1016 уголовных дел по различным составам. Большинство из них, 952, – за уклонение от уплаты алиментов», – сказал Коновалов.

Он добавил, что 22 уголовных дела возбудили за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности.

«Помимо этого, мы возбудили четыре уголовных дела в отношении должностных лиц предприятий за невыплату заработной платы», отметил Коновалов.