РИАМО – 30 янв. На севере столицы полицейские задержали москвичку по подозрению в покушении на мошенничество с квартирой, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники задержали подозреваемую в покушении на мошенничество с квартирой умершего гражданина. Ей оказалась ранее судимая 56-летняя москвичка», – говорится в сообщении.

Как выяснили полицейские, женщина изготовила поддельное свидетельство о праве на наследство с целью завладения квартирой умершего отца стоимостью свыше 1 миллиона рублей и предоставила их в регистрирующий орган.

«Однако она не смогла довести свой противоправный умысел до конца, так как сотрудники регистрирующего органа заподозрили, что предоставленный документ фальшивый и обратились в полицию», – подчеркивается в материале.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 159 УК РФ «Мошенничество».

«В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», – уточняется в материале.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление, розыск и задержание возможных соучастников противоправного деяния.