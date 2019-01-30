РИАМО - 30 янв. Первого и второго февраля в Подмосковье и Москве продолжится оттепель, температура днем будет достигать 0 – плюс 1 градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В ближайшую ночь в Московском регионе ожидаются осадки, температура составит минус 2-0 градусов. Днем 31 января осадки ослабнут, местами прекратятся, температура повысится, в столице будет плюс 1-3 градуса, в Подмосковье – минус 2 – плюс 3. Такие значения температуры близки к абсолютному максимуму, который отмечался в 2016 году и составлял плюс 3,9 градуса.

«В первых числах февраля погода в центре страны продолжит удивлять жителей своим аномальным теплом, отклонение от нормы составит до 8 градусов. Однако без осадков не обойдется. При плотной облачности местами будет идти снег, мокрый снег, а кое-где и вперемешку с дождем», — говорится в сообщении.

Температура воздуха 1 февраля ночью в Москве составит минус 3-1 градус, по области минус 6-1 градус; днем в столице будет около 0 градусов, в Подмосковье — минус 4 – плюс 1. 2 февраля в ночные часы станет на 1 градус прохладнее (в Москве минус 4-2, по области минус 7-2 градуса), днем температурный фон не изменится, будет по-прежнему около 0 градусов.