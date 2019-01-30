РИАМО – 30 янв. В среду отмечается День Деда Мороза и Снегурочки, туристы назвали этих сказочных персонажей самыми любимыми новогодними героями, говорится в сообщении пресс-службы сервиса бронирования жилья Tvil.ru.

«За Деда Мороза из Великого Устюга и Снегурочку из Костромы проголосовали 88% опрошенных. В первой тройке популярных сказочных персонажей также Кыш Бабай и Кар Кызы из Татарстана (4%), Талви Укко и Лумикка из Карелии и Хел Мучи и Юр Пике из Чувашии – по 2,5%», – отмечается в сообщении.

30 января принято вспоминать легенды и сказки о двух главных новогодних героях, благодарить за доставленную радость и подарки в Новый год, оставлять добрые пожелания.

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