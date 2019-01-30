РИАМО – 30 янв. В 2018 году собственные нефтеперерабатывающие заводы «Газпром нефти» — Омский и Московский — увеличили производство дизельного топлива на 10,8% (до 8,77 миллиона тонн), высокооктанового бензина — на 5,1% (до 7,1 миллиона тонн), говорится в сообщении пресс-службы Московского нефтеперерабатывающего завода.

«По итогам года Московский НПЗ повысил выход светлых нефтепродуктов и глубину переработки — до 59% и 83% соответственно. Омский НПЗ сохранил высокие показатели работы — 71% и 91%. Выпуск авиационного керосина вырос на 7,3% до 2,39 миллиона тонн. Производство товарных дорожных и строительных битумов — на 17,9% до 1,8 миллиона тонн. Совокупно НПЗ компании в Москве и Омске обеспечили переработку 31,5 миллиона тонн нефтяного сырья», — говорится в сообщении.

Как отметил заместитель генерального директора «Газпром нефти» по логистике, переработке и сбыту Анатолий Чернер, устойчивый рост операционной эффективности НПЗ — это важный результат программы модернизации нефтеперерабатывающих активов.

«По итогам второго этапа программы Омский и Московский НПЗ дополнительно повысят глубину нефтепереработки и выход светлых нефтепродуктов, сократив воздействие производства на окружающую среду», — добавил Чернер.

В пресс-службе МНПЗ уточнили, что все выпускаемое заводом автомобильное топливо соответствует высокому экологическому стандарту Евро-5. Переход на выпуск этого класса топлива был осуществлен в 2013 году — на три года раньше установленного срока. Повышение экологичности производства и выпускаемой продукции стало важнейшей составляющей модернизации МНПЗ.

По данным экспертов, переход на топливо класса Евро-5 позволил снизить выбросы от автомобилей на 35%.