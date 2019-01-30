РИАМО – 30 янв. Если клиенту Сбербанка звонят неизвестные и просят сообщить им данные банковской карты и прочие персональные сведения, то следует положить трубку и перезвонить в банк самостоятельно, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы кредитной организации.

Ранее в соцсетях появились сообщения о мошеннических действиях в отношении клиентов Сбербанка с применением социальной инженерии. При поступлении звонка в мобильных телефонах потенциальных жертв определялся номер Сбербанка. В одном случае звонки были с номера «900», в другом – с номера +7 (495) 500-55-50. Злоумышленники предоставляли информацию об остатках на счетах или о последних транзакциях. Мнимые сотрудники банка звонили якобы для того, чтобы предупредить клиентов о попытке несанкционированного списания средств с карты.

«Мы внимательно изучаем подобные случаи мошеннических действий в отношении наших клиентов и постоянно совершенствуем нашу систему антифрода (оценка транзакций в вебе на предмет подозрительности – ред.). Сотрудники Сбербанка никогда не звонят клиентам с подобными вопросами. В случае совершения мошеннических операций система антифрода срабатывает автоматически, после чего клиент, в отношении которого совершено мошенничество, сам обращается в банк по телефонам, указанным на карте или сайте банка», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что вопросы подделки телефонных номеров следует адресовать операторам связи, однако достоверно известно, что подделку номеров вида «900» и «8-800» операторы технически блокируют.

«В любом случае мы рекомендуем всем нашим клиентам проявлять бдительность и никому не сообщать полные данные своих банковских карт, CVV2-коды, СМС-коды и одноразовые пароли. Если звонящий представляется сотрудником банка и просит клиента сообщить ему эту информацию или кодовое слово – лучше повесить трубку и перезвонить в банк по телефонам, указанным на банковской карте или на сайте Сбербанка», — подчеркнул представитель пресс-службы.

Он добавил, что подробнее о безопасности карт можно узнать в специальном разделе на сайте Сбербанка.