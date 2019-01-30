РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 янв. Свыше 200 тысяч жителей Подмосковья не смогли выехать за пределы РФ по причине невыплаты долгов в прошлом году, сообщил руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области Николай Коновалов.

В среду в подмосковном Красногорске состоялось совещание, на котором Коновалов подвел итоги деятельности УФССП по Московской области за 2018 год и поставил задачи на 2019 год. В мероприятии приняла участие глава горокруга Красногорск Эльмира Хаймурзина.

«Выполняя поставленные задачи, в 2018 году судебные приставы Московской области приостановили действие спецправ в рамках 12 900 исполнительных производств. Более 200 тысяч должников ограничены в выезде за пределы РФ. В рамках 14 тысяч исполнительных производств применен арест имущества на общую сумму 24 миллиарда рублей», – сообщил Коновалов.

Он отметил, что судебные приставы установили места получения доходов более 233 тысяч должников, исполнительные производства в отношении которых в скором будущем будут окончены практическим исполнением.