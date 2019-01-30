РИАМО - 30 янв. В рамках программы реновации на территории пяти транспортно-пересадочных узлов построят порядка 200 тысяч квадратных метров жилья, сообщил журналистам первый заместитель генерального директора по девелопменту компании «Мосинжпроект» Альберт Суниев.

«Пять ТПУ мы передали в фонд реновации под стартовые площадки - это «Марьина роща», «Мамыри», «Ватутинки», «Суворовская» и «Нагатинский затон». Там по общим показателям не менее 200 тысяч квадратных метров по реновации», - сказал Суниев.

Программа реновации жилищного фонда утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. В нее включен 5171 дом, предусматривается расселение свыше 350 тысяч квартир, где проживают около 1 миллиона москвичей. Для реализации программы сформирован и утвержден перечень из 308 стартовых площадок, работа по подбору которых продолжается.