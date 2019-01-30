РИАМО - 30 янв. Сотрудниками уголовного розыска в подмосковном Домодедове задержан подозреваемый в совершении мошенничества на сумму порядка 11 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Как уточняется в материале, 32-летний местный житель входил в доверие к своим знакомым и пояснял, что ему нужны деньги для развития бизнеса по реализации металла, а также купле-продаже дорогостоящей бытовой техники. Мужчина получал денежные средства, обещая вернуть долг, но свои обязательства не выполнял.

«Таким образом, злоумышленник завладел сбережениями двух потерпевших на общую сумму более 11,4 миллиона рублей. Возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество)», – сообщила начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемого поместили под стражу.