РИАМО - 30 янв. В День студента более двадцати директоров средних школ Чехова вновь сели за парты. Причиной тому – проведенный по инициативе Южного отделения ПАО Сбербанк обучающий семинар, направленный на развитие лидерских компетенций и управленческих навыков.

Занятия с директорами школ на безвозмездной основе в рамках социального партнерства проводят эксперты учебного центра Среднерусского банка и преподаватели-волонтеры из сотрудников Сбербанка. Темы занятий – управление стрессом, эмоциональный интеллект, тайм-менеджмент.

Это уже не первый обучающий семинар, проведенный Южным отделением Сбербанка для директоров школ, ранее подобные мастер-классы прошли в Подольске и Домодедово. Участие в семинаре - это не только возможность получить новые знания, но и обменяться опытом.

По словам управляющего Южным отделением ПАО Сбербанк Александра Ченцова, проведение подобных обучающих встреч это важный этап сотрудничества банка с управлениями образования муниципальных образований юга Московской области:

«Сбербанк использует в своей работе самые передовые технологии, и мы готовы ими делиться. Для нас очень важно поддерживать с клиентами дружеские отношения и стараться уделить внимание практически каждому.

Общение с директорами школ в формате обучающих семинаров позволяет: во-первых, обсудить с клиентом важную и интересную для них тематику, продемонстрировав опыт Сбербанка в образовательном процессе сотрудников, во-вторых, укрепить отношения с действующими клиентами и способствовать привлечению новых.

Как показывает практика, наши семинары очень востребованы директорами школ и педагогами».

«Ситуации, подходы к их решению, опыт экспертов — всё это, поможет нам управлять командой более эффективно и позволит вовлечь преподавателей в активное освоение новых педагогических технологий», — поделились впечатлениями участники.

Только за прошлый год в семинарах, организованных Южным отделением ПАО Сбербанк приняли участие более 250 человек, в перспективе проведение обучения для директоров школ Коломны, Зарайска, Озер и Ленинского района Московской области.