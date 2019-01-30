РИАМО - 30 янв. В 2018 году поступления по акцизам на алкогольную продукцию в Подмосковье составили 19,8 миллиарда рублей, это результат системной работы системы ЕГАИС и проекта #алкоконтроль, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«Я бы хотел отдельно подчеркнуть стабильную положительную динамику в увеличении числа торговых объектов, имеющих лицензию. В 2018 году число таких объектов составило 10295, что больше, чем в аналогичном периоде 2017 года – 9932. Такого показателя удалось достичь благодаря проведенным мероприятиям, направленным на легализацию торговли спиртосодержащей продукции», – отметил министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников.

По его словам, в Московской области произошло вытеснение нелегальной продукции с рынка, и вследствие увеличения объемов реализации подакцизной продукции увеличилось производство и рост поступлений по акцизам.

Объем реализации лицензированной спиртосодержащей продукции в 2018 году составил 6,2 миллиона декалитров (2017 год – 4,8 миллиона декалитров). Рост объемов реализации алкогольной продукции связан с подключением объектов розничной торговли к ЕГАИС, отметил Посаженников.

«Напомню, что с 1 июля 2016 года все магазины, расположенные в городских округах и городских поселениях, обязаны предоставлять данные по розничной продаже алкогольной продукции конечному потребителю и выдавать специальные чеки на алкоголь с QR-кодами, с помощью которых покупатель может проверить подлинность алкоголя», – сказал министр.

В регионе постоянно осуществляется мониторинг #алкоконтроль, который нацелен на выявление и пресечение фактов нелегальной продажи алкоголя. В рамках рейдов общественники проверяют, подключен ли данный объект розничной торговли к ЕГАИС.

«В случае выявления нарушений – встает вопрос об отзыве лицензий, на продавцов и владельцев торговых объектов накладывается штраф, продукция изымается. Таким образом, предпринимателям уже просто невыгодно реализовывать контрафактный алкоголь, гораздо рациональней с финансовой точки зрения производить закупки у проверенных производителей и работать только в рамках системы ЕГАИС», – заключил Посаженников.