РИАМО - 30 янв. Несколько электричек задерживаются на Ярославском направлении Московской железной дороги из-за незапланированной остановки поезда около станции «Софрино» в Пушкинском районе Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.
В среду в районе станции «Софрино» совершил незапланированную остановку пригородный поезд №6314 Москва – Александров. На место отправлен вспомогательный локомотив, который доставит электричку на боковые пути станции «Софрино». Причина остановки электропоезда выясняется.
В МЖД извинились перед пассажирами за доставленные неудобства.
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