РИАМО - 30 янв. Несколько электричек задерживаются на Ярославском направлении Московской железной дороги из-за незапланированной остановки поезда около станции «Софрино» в Пушкинском районе Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

В среду в районе станции «Софрино» совершил незапланированную остановку пригородный поезд №6314 Москва – Александров. На место отправлен вспомогательный локомотив, который доставит электричку на боковые пути станции «Софрино». Причина остановки электропоезда выясняется.

«В связи с этим в пути задержано несколько пригородных поездов Ярославского направления Московской железной дороги. Железнодорожники прилагают максимальные усилия, чтобы как можно скорее ввести движение поездов в график», - говорится в сообщении.

В МЖД извинились перед пассажирами за доставленные неудобства.