РИАМО - 30 янв. Московская городская дума приняла законопроект «О внесении изменений в отдельные законы города Москвы», в рамках которого предполагается предусмотреть административную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в процесс курения устройств, имитирующих курение табака, передает корреспондент РИАМО.

«Мы с вами приняли в первом чтении закон «О внесении изменений в отдельные законы города Москвы», который посвящен вопросу вовлечения несовершеннолетних в процесс использования средств, имитирующих курение табака. При рассмотрении данного вопроса возникло очень много вопросов со стороны коллег по поводу того, что следует подразумевать под продуктом, являющимся никотином, и что такое вовлечение. Поэтому поступили поправки к законопроекту», - сказала председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова.

В частности, одна из поправок направлена на уточнение содержания понятия «вовлечение», исходя из аналогичных положений федерального законодательства.

Как значится в пояснительной записке, проектом закона предполагается внести изменения в КоАП города Москвы, предусмотрев административную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в процесс использования устройств, имитирующих курение табака, путем наложения административного штрафа на граждан в размере от 1,5 тысяч до 3 тысяч рублей, а также на должностных лиц в размере от 2,5 до 5 тысяч рублей.

Кроме того, предлагается установить ответственность за те же действия, совершенные родителями или законными представителями несовершеннолетних, а также лицами, на которых возложены обязанности по обучению и воспитанию несовершеннолетних, путем наложения административного штрафа в размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей.

Внесение изменений в законы города Москвы №39 и №7 касается профилактики использования устройств, имитирующих курение табака, определения понятия устройств, имитирующих курение табака, включающих в себя электронные системы доставки никотина, электронные системы доставки продуктов, не являющихся никотином, кальяны, в том числе электронные, а также устройства для нагревания табака и иные устройства, имитирующие курение табака (включая такие новинки, как устройства для нагревания табака под названием IQOS, Ploom TECH, Glo и другие), а также установления запретов на вовлечение несовершеннолетних в процесс использования устройств, имитирующих курение табака.