Как согласовать установку шлагбаума во дворе дома в Подмосковье

Провести общее собрание собственников
Первое, что необходимо сделать для установки шлагбаума во дворе многоквартирного дома (МКД), – провести общее собрание собственников жилья. При этом дворовый земельный участок должен быть поставлен на кадастровый учет и находиться в долевой собственности жильцов дома или ТСЖ.
Если более половины собственников принимает положительное решение об установке автоматического ограждения, протокол собрания направляется в местную администрацию. Жильцы на общем собрании должны проголосовать как за установку шлагбаума, так и за введение его в эксплуатацию.
После принятия решения об установке шлагбаума во дворе дома нужно согласовать смету и утвердить расходы. Для этого в смете учитывается модель шлагбаума и его технические характеристики.
Обратиться за разрешением в администрацию
После этого необходимо собрать пакет документов и представить их в администрацию своего муниципалитета:
- заявление на установку шлагбаума;
- документы, подтверждающие долевую собственность владельцев квартир на придомовую территорию;
- выписку из кадастра со всеми сведениями о земельном участке;
- протокол общего собрания с решением о монтаже ограждающей конструкции;
- техническую документацию на шлагбаум (дизайн-проект, проект благоустройства территории и топографический план места).
Решение администрации жители должны получить в течение 30 дней.
Получить согласие ГИБДД и пожарной службы
Получив разрешение местных властей, потребуется также согласовать установку ограждающего устройства с ГИБДД, коммунальщиками, и самое главное, с пожарной службой.
Разрешение от пожарных рекомендуется оформлять заранее, чтобы не просрочить запуск монтажных работ. Если этого вообще не сделать, пожарная служба при выявлении недостатков заставит переделывать или даже демонтировать конструкцию.
Когда установку могут не разрешить
Шлагбаум во дворе МКД должен отвечать ряду условий (в противном случае установку шлагбаума могут не разрешить):
- не мешать движению пешеходов и беспрепятственному проезду во двор экстренных служб (пожарных, полиции, скорой, газовщиков);
- конструкция должна быть легкой, чтобы ее можно было поднять вручную в случае неисправности механизма;
- оснащение элементами безопасности (фотоэлементы, сигнальная лампа);
- конструкция должна быть установлена на устойчивом бетонном основании;
- наличие поста охраны с круглосуточным наблюдением.
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Штрафы и демонтаж
Если шлагбаум установлен нелегально, без согласования с одной из контролирующих служб, с нарушением проекта или архитектурно-художественных требований к внешнему виду, конструкцию могут демонтировать.
Сначала собственникам дается месяц на устранение нарушений. Если этого не сделать, администрация, пожарная служба или ГИБДД выдадут предписание о демонтаже шлагбаума.
Штраф за незаконную установку составляет до 2 тысяч рублей для физлиц, от 10 до 20 тысяч – для юрлиц.
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