Как согласовать установку шлагбаума во дворе дома в Подмосковье

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Первое, что необходимо сделать для установки шлагбаума во дворе многоквартирного дома (МКД), – провести общее собрание собственников жилья. При этом дворовый земельный участок должен быть поставлен на кадастровый учет и находиться в долевой собственности жильцов дома или ТСЖ.

Если более половины собственников принимает положительное решение об установке автоматического ограждения, протокол собрания направляется в местную администрацию. Жильцы на общем собрании должны проголосовать как за установку шлагбаума, так и за введение его в эксплуатацию.

После принятия решения об установке шлагбаума во дворе дома нужно согласовать смету и утвердить расходы. Для этого в смете учитывается модель шлагбаума и его технические характеристики.

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