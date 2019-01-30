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Шпаргалки

Как согласовать установку шлагбаума во дворе дома в Подмосковье

О том, как законно установить шлагбаум в своем дворе жителям Московской области, читайте в материале РИАМО.
©  pixabay.com
1

Провести общее собрание собственников

©  pixabay.com

Первое, что необходимо сделать для установки шлагбаума во дворе многоквартирного дома (МКД), – провести общее собрание собственников жилья. При этом дворовый земельный участок должен быть поставлен на кадастровый учет и находиться в долевой собственности жильцов дома или ТСЖ.

Если более половины собственников принимает положительное решение об установке автоматического ограждения, протокол собрания направляется в местную администрацию. Жильцы на общем собрании должны проголосовать как за установку шлагбаума, так и за введение его в эксплуатацию.

После принятия решения об установке шлагбаума во дворе дома нужно согласовать смету и утвердить расходы. Для этого в смете учитывается модель шлагбаума и его технические характеристики.

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2

Обратиться за разрешением в администрацию

© РИАМО, Анастасия Осипова

После этого необходимо собрать пакет документов и представить их в администрацию своего муниципалитета:

- заявление на установку шлагбаума;

- документы, подтверждающие долевую собственность владельцев квартир на придомовую территорию;

-  выписку из кадастра со всеми сведениями о земельном участке;

- протокол общего собрания с решением о монтаже ограждающей конструкции;  

- техническую документацию на шлагбаум (дизайн-проект, проект благоустройства территории и топографический план места).

Решение администрации жители должны получить в течение 30 дней.

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3

Получить согласие ГИБДД и пожарной службы

© РИАМО, Николай Корешков

Получив разрешение местных властей, потребуется также согласовать установку ограждающего устройства с ГИБДД, коммунальщиками, и самое главное, с пожарной службой.

Разрешение от пожарных рекомендуется оформлять заранее, чтобы не просрочить запуск монтажных работ. Если этого вообще не сделать, пожарная служба при выявлении недостатков заставит переделывать или даже демонтировать конструкцию.

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4

Когда установку могут не разрешить

© РИАМО, Анастасия Осипова

Шлагбаум во дворе МКД должен отвечать ряду условий (в противном случае установку шлагбаума могут не разрешить):

- не мешать движению пешеходов и беспрепятственному проезду во двор экстренных служб (пожарных, полиции, скорой, газовщиков);

-  конструкция должна быть легкой, чтобы ее можно было поднять вручную в случае неисправности механизма;

- оснащение элементами безопасности (фотоэлементы, сигнальная лампа);

- конструкция должна быть установлена на устойчивом бетонном основании;

- наличие поста охраны с круглосуточным наблюдением.

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5

Штрафы и демонтаж

© flickr.com,Марина Овчинникова

Если шлагбаум установлен нелегально, без согласования с одной из контролирующих служб, с нарушением проекта или архитектурно-художественных требований к внешнему виду, конструкцию могут демонтировать.

Сначала собственникам дается месяц на устранение нарушений. Если этого не сделать, администрация, пожарная служба или ГИБДД выдадут предписание о демонтаже шлагбаума.

Штраф за незаконную установку составляет до 2 тысяч рублей для физлиц, от 10 до 20 тысяч – для юрлиц.

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ПодмосковьеДворы
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