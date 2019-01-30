РИАМО - 30 янв. В одном из клубов на Никольской улице произошло избиение москвича, пришедшего отдохнуть в заведение с супругой, после чего полиция задержала подозреваемых, которые оказались сотрудниками охраны, сообщается на сайте ГУ МВД России по городу Москве.

«Участковые уполномоченные полиции ОП Китай-город УВД по ЦАО задержали троих мужчин, подозреваемых в причинении умышленного вреда здоровью средней тяжести», – сказал начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.

В отдел полиции Китай-город поступило заявление от 30-летнего москвича. Потерпевший сообщил о том, что неизвестные избили его в одном из клубов на Никольской улице. Полицейские установили, что в указанном заведении у заявителя и его жены произошел конфликт с неизвестными. В ходе возникшей потасовки мужчины избили потерпевшего.

Сотрудники полиции задержали подозреваемых. Ими оказались трое приезжих мужчин в возрасте от 20 до 28 лет. По словам задержанных, они являлись сотрудниками охраны клуба.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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