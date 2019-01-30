РИАМО - 30 янв. Мосгорсуд приговорил на сроки от 10 до 14 лет лишения свободы четверых жителей Ростовской области, которые в составе банды совершали нападения на квартиры в столице и похищали имущество, сообщается на сайте прокуратуры Москвы.

«Московский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении четверых ранее судимых жителей Ростовской области: Олега Хона, Максима Буркова, Ивана Соловьева и Анатолия Копытовского», – говорится в сообщении.

Установлено, что с апреля по сентябрь 2016 года сообщники в составе банды совершили три разбойных нападения на жильцов квартир с целью хищения личного имущества в крупном и особо крупном размерах. Одной из потерпевших оказалась 14-летняя девочка.

Так, в сентябре 2016 года они совершили разбой в одном из домов по улице Малые Каменщики. Один из сообщников, представившись специалистом по сбору сведений приборов учета горячей и холодной воды, убедил потерпевшего впустить его в жилище. После чего второй злоумышленник проник следом и направил на потерпевшего сигнальный пистолет, затем в квартиру пришли еще двое сообщников.

Нападавшие обмотали скотчем руки и ноги мужчины, прибегая к насилию пытались узнать, где находятся деньги и ценности. Не узнав желаемого, они обыскали квартиру и хотели скрыться с желаемым. Но их задержали полицейские, которых вызвал бдительный сосед.

Всего сообщниками похищено имущество и денежные средства потерпевших на общую сумму более 4 миллионов рублей. Они приговорены на сроки от 10 до 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск, заявленный одной из потерпевших, о взыскании материального ущерба на более чем 3,8 миллиона рублей. Приговор в законную силу не вступил.