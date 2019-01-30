РИАМО – 30 янв. Воспитанники детских домов 31 января примут участие в областном турнире по биатлону в Мытищах, ребят будет поддерживать известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства – министра образования Московской области Ольги Забраловой.

«В Мытищинской школе музыкального воспитания 31 января пройдет областной турнир по биатлону среди воспитанников детских домов Подмосковья, в нем поучаствуют свыше 80 ребят из 13 детских домов Московской области», – отметила Забралова.

По ее словам, соревнования по биатлону в регионе проводятся уже третий год подряд.

«Ребята с удовольствием участвуют в этом зимнем виде спорта, показывая прекрасные результаты. Участников поддержат члены Совета выпускников детских домов Московской области и традиционный гость соревнований, известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев», – резюмировала Забралова.