РИАМО - 30 янв. Власти столицы планируют в ближайшее время утвердить техническое задание по проекту продления платформы станции метро «Кутузовская» для того, чтобы сотрудники Сбербанка могли сразу попасть по переходу из подземки в новый офис кредитной организации, сообщил журналистам заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Ранее зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал, что новое здание «Сбербанк-Сити» соединится полностью с линией метро и с МЦК, будет иметь транспортный хаб фактически внутри здания. Такую возможность обсуждали с властями города и РЖД.

«Мы поддерживаем этот проект, технологически это возможно. Речь не о том, чтобы новую станцию построить: мы продлим существующую платформу станции «Кутузовская», делаем возможность перехода в здание для работников. В ближайшее время утвердим техническое задание», - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что в новой штаб-квартире будут работать около 30 тысяч человек, большая часть которых будет приезжать на работу на метро и по Московскому центральному кольцу.

В настоящий момент Сбербанк занимает в Москве более чем 40 офисных объектов. Банк перенесет штаб-квартиру в здания на Кутузовском проспекте рядом с «Москва-сити» ориентировочно к концу 2021 года.