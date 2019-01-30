РИАМО - 30 янв. Власти Москвы согласовали проектную документацию для капитального ремонта Малого Москворецкого моста, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

«Малый Москворецкий мост был построен еще в 1937 году в рамках реализации Генерального плана развития Москвы 1935 года. В ходе капитального ремонта предусматривается целый комплекс ремонтно-восстановительных работ, направленных на увеличение срока эксплуатации автодорожного моста», - сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

В ходе ремонта запланирована пескоструйная очистка бетонных поверхностей, очистка и защита арматуры, восстановление геометрии разобранных участков ремонтными составами, окраска бетонных поверхностей. На проезжей части и на тротуаре заменят мостовое полотно. Ограждение проезжей части и перильное ограждение будут отремонтированы и восстановлены.

Для удобства передвижения маломобильных групп населения в рамках капитального ремонта предусмотрено устройство тактильных покрытий контрастного цвета по ходу движения, а также установка пониженного бортового камня в местах наземных пешеходных переходов.

Комплекс работ по капитальному ремонту путепровода выполняется в четыре этапа с частичным закрытием движения. Общая продолжительность выполнения ремонтных работ определена в соответствии с показателями МРР-3.2.81-12 и линейным календарным графиком и составляет 8 месяцев.