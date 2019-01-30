РИАМО - 30 янв. Из-за мокрого снега, плохой видимости и образования гололедицы столичных автомобилистов призвали быть особенно внимательными при парковке 30 и 31 января, сообщается на сайте московского паркинга.

По прогнозам, 30 и 31 января в Москве ожидается мокрый снег, который приведет к плохой видимости, образуется гололедица.

«В связи с этим ГКУ «АМПП» просит автомобилистов быть внимательными во время движения и при парковке, оставлять свои машины только в разрешенных для этого местах, чтобы избежать возникновения аварийно-опасных ситуаций. По возможности рекомендуем сегодня отказаться от поездок на личном транспорте», — говорится в сообщении.

Ранее в Московском регионе на среду объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за гололеда и налипания мокрого снега.