РИАМО - 30 янв. Эпидемиологическая ситуация по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) в Москве спокойная, уровень заболеваемости соответствует данному периоду года, показатель заболеваемости находится на уровне показателя за аналогичный период 2018 года, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

«Несмотря на прогнозируемый сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ, показатели заболеваемости во всех возрастных группах остаются ниже расчетных эпидемических пороговых величин. В возрастной структуре заболеваемости доля детей составила 63,4%», - говорится в материале.

При подготовке к предстоящему эпидемическому подъему заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве было привито против гриппа более 7,5 миллионов человек – 60,7% от численности населения столицы (РФ – 49%), в том числе за счет средств работодателей привито более 2,6 миллиона человек.

В период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ большое значение в плане профилактики заболеваемости имеет недопущение присутствия в организованном коллективе больных людей, которые являются источниками инфекции для окружающих. Особое значение это имеет для детских организованных коллективов, в которых данное профилактическое мероприятие должно обеспечиваться посредством проведения обязательных «утренних фильтров» при приеме детей в детский сад.

Соблюдение правил профилактики гриппа и ОРВИ позволит значительно снизить риск заболевания.