РИАМО - 30 янв. Здание кинотеатра «Форум» на Садово-Сухаревской улице в Москве ожидает восстановления, уже согласован проект его реставрации, сообщил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

По его словам, кинотеатр «Форум» вместе с кинотеатром «Родина» на востоке Москвы и «Слава» на шоссе Энтузиастов входит в тройку проблемных кинотеатров. Тем не менее дело продвигается по всем трем зданиям.

«Хуже всего ситуация была у «Форума». В 2018 году даже пришлось прийти к его владельцу с иском об изъятии памятника. В суде мы подписали с собственником мировое соглашение, суть которого – он восстанавливает здание, либо Москва забирает его себе в собственность. И вот на днях согласован проект реставрации «Форума» с масштабным комплексом работ по фасаду и интерьерам памятника», – заявил Емельянов в интервью «Российской газете».

По его словам, задача департамента в том, чтобы реставрировать памятники, а не карать их собственников.

Здание кинотеатра «Форум» на Садово-Сухаревской улице в Москве построено в 1914 году. В 1994-м его передали в аренду на 25 лет частному предприятию «Алла», принадлежащему певице Алле Пугачевой, для строительства культурного центра, который так и не был построен. В 2002 году в здании произошел пожар. К 2017 году здание полностью разобрали.