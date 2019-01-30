РИАМО - 30 янв. В Подмосковье и Москве на 31 января объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за гололеда, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду. На территории Подмосковья и Москвы его объявили на 22 часа.

Такой же уровень опасности объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Костромской, Ивановской и Смоленской областей, по которым еще нет данных.

В Подмосковье и Москве 31 января будет облачно, пройдут снег и мокрый снег, ожидается гололедица. Температура ночью составит минус 2 – 0 градусов, — днем – плюс 1-3 градуса.