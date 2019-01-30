РИАМО - 30 янв. Новые транспортно-пересадочные узлы Москвы оснастят зарядками для электробусов, это утверждено в техническом задании, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«На «Савеловской» будут остановки для наземного городского транспорта, и мы там сразу планируем зарядки для электроавтобусов. То есть сегодня этими зарядными устройствами мы уже оснащаем новые ТПУ в городе. Мы понимаем, что каждый год количество электроавтобусов будет добавляться. И уже нужно готовить им зарядки. Это уже утверждено в техническом задании», - сказал Хуснуллин.

Ранее власти столицы заключили контракт жизненного цикла (КЖЦ) с ПАО «КамАз» на поставку 100 электробусов и 36 ультрабыстрых зарядных станций к ним.

Электробусы появились на улицах Москвы в сентябре 2018 года. Сегодня в столице работают 45 электробусов на пяти маршрутах. Они перевезли уже более миллиона пассажиров.

Всего в 2019 году в столице появятся 1,7 тысячи новых автобусов, электробусов и трамваев.