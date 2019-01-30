РИАМО - 30 янв. В подмосковных Химках следователи начали проверку по факту избиения школьника одноклассниками на уроке физкультуры по инициативе учителя, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК России по Московской области.

Ранее учитель физкультуры одной из школ в Химках спровоцировала первоклашек своими высказываниями на избиение одноклассника. Педагог написала заявление об уходе. Мальчик попал в больницу с серьезными ушибами и психологической травмой.

«Следственным отделом по городу Химки ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки по информации СМИ об избиении сверстниками 8-летнего мальчика на уроке физкультуры», — говорится в сообщении.

В настоящее время следователями запланирован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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