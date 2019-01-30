РИАМО - 30 янв. У кинотеатра «Родина» на Семеновской площади в столице появился собственник, здание относится к проблемным объектам, его ждет реконструкция, сообщил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Кинотеатр является памятников культуры регионального значения, он находится в составе 39 кинотеатров, которые после реконструкции должны стать культурно-досуговыми центрами своих районов.

«Родина» вместе со «Славой» на шоссе Энтузиастов и «Форумом» на Садовой-Сухаревской входит в тройку кинотеатров, составляющих нашу давнюю головную боль. Но сейчас дело продвигается по всем трем. У «Родины» наконец-то появился собственник, у «Славы» в этом году уже начнутся противоаварийные работы», – сказал Емельянов в интервью «Российской газете».

Он добавил, что для кинотеатра «Форум» в Москве согласован проект реставрации.

Здание кинотеатра «Родина» построено в 1938 году по проекту архитекторов Якова Корнфельда и Виктора Калмыкова в стиле постконструктивизма.