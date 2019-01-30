РИАМО - 30 янв. Сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова задержали в среду в зале заседаний Совета Федерации в рамках расследуемого уголовного дела, сообщается в WhatsApp-канале Следственного комитета РФ.

«После лишения Советом Федерации неприкосновенности сенатора Рауфа Арашукова следователями СК России совместно с СЭБ ФСБ он был задержан в рамках расследуемого уголовного дела», – говорится в сообщении.

Согласно данным ряда СМИ, Арашукова обвиняют в нескольких преступлениях, в том числе в организации преступного сообщества.

На сайте СК РФ уточняется, что в Главном следственном управлении СК России продолжается расследование уголовного дела по фактам совершенных в 2010 году убийства заместителя председателя общественного молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Карачаево-Черкесской Республики Жукова А.Ю. убийства советника президента Карачаево-Черкесской Республики Шебзухова Ф.З-К. и других преступлений.

«В ходе расследования получены данные о причастности к данным преступлениям члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от исполнительного органа власти Карачаево-Черкесской Республики Рауфа Арашукова», – отмечается в сообщении.

По результатам рассмотрения представления Генерального прокурора Российской Федерации 30 января Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации принято решение о лишении Арашукова неприкосновенности члена Совета Федерации и даче согласия на его привлечение в качестве обвиняемого.

Арашуков был наделен полномочиями сенатора 18 сентября 2016 года.