РИАМО - 30 янв. Синоптики прогнозируют гололед в Московской области, в столице такое явление маловероятно, сообщил РИАМО в среду представитель Гидрометцентра России.

«На юге Московской области к вечеру ожидается гололед, в Москве мы даем прогноз, но это маловероятно», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что обильного выпадения осадков в Московском регионе не будет, ожидается совсем небольшой снег.

Специалисты отмечают, что в Москве и области относительная влажность повышенная, температура ожидается выше климатических значений на 8–9 градусов, а содержание кислорода в воздухе пониженное. Такие условия неблагоприятны для людей с хроническими заболеваниями бронхов и легких.