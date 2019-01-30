РИАМО - 30 янв. За ближайшие три года в Москве построят не менее 100 километров автомобильных дорог, столица находится на первом месте в мире по приросту транспортной инфраструктуры, сообщил заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«На ближайшие три года мы планируем строительство не менее 100 километров дорог. Три хорды и Южную рокаду замкнем в одно кольцо. Это Северо-Западная и Северо-Восточная хорды, которые почти закончены, Южная рокада. Это важнейшее решение. Решения все приняты, деньги выделены. Замкнув эти хорды в виде условного кольца, мы получаем транспортную артерию больше, чем МКАД, при этом она внутри МКАД», - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что по приросту транспортной инфраструктуры Москва находится на первом месте в мире. При этом за последние семь лет в городе добавилось более миллиона автомобилей.