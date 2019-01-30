РИАМО – 30 янв. Столичным водителям в среду посоветовали пересесть на метро из-за мокрого снега и возникновения гололедицы, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения правительства Москвы.

«Сегодня днем ждем мокрый снег и гололед. Едем аккуратно, держим дистанцию и переходим дорогу осторожно», – говорится в сообщении.

В материале подчеркивается, что лучше всего в среду воспользоваться столичной подземкой.

В Москве и Подмосковье в среду ожидается облачная погода с осадками, температура воздуха поднимется до плюс 2 градусов.