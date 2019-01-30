РИАМО - 30 янв. Мошенники начали атаковать клиентов Сбербанка: злоумышленники звонят клиентам с официальных номеров банка, также они владеют информацией об остатке на счетах и последних трансакциях, пишет в среду газета «Коммерсант».

«В социальных сетях появились сообщения о мошеннических действиях в отношении граждан – клиентов Сбербанка с применением социальной инженерии. При поступлении звонка в мобильных телефонах потенциальных жертв определялся номер телефона Сбербанка. В одном случае звонки были с номера «900», в другом – с +7 (495) 500-55-50. Оба указаны как контактные на обратной стороне карт Сбербанка», – говорится в материале.

Мошенники также направляли клиенту СМС с подтверждением номера «900», который имитировал сообщение от банка. Злоумышленники предоставляли информацию об остатках на счетах или о последних трансакциях.

«По версии мошенников, из банка звонили, чтобы предупредить клиента о попытке несанкционированного списания средств с карты. Злоумышленники знали не только ФИО жертвы и номер телефона, но и паспортные данные», – добавляется в материале.

Ставший жертвой мошенников клиент банка рассказал, что ему перезванивали много раз в течение часа. Звонки прекратились после блокировки карты.

По словам специалистов, можно скачать специальное приложение на мобильный телефон и позвонить с измененным номером – стоить это будет несколько рублей. Есть приложения и для отправки СМС. Собрать информацию о клиенте можно через соцсети. В то же время точное знание баланса говорит об инсайде в банке, уверены специалисты по информационной безопасности.

«Сотрудники Сбербанка никогда не звонят клиентам с подобными вопросами. В случае совершения мошеннических операций система антифрода срабатывает автоматически, после чего клиент сам обращается в банк. Вопросы подделки номеров телефонов следует адресовать операторам связи, однако достоверно известно, что подделку номеров вида «900» и «8-800» операторы связи технически блокируют», – отметили в банке.

Клиентам Сбербанка стоит повышать бдительность и проверять подозрительные звонки, самостоятельно перезванивая в банк.