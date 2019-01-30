РИАМО - 30 янв. В течении двух месяцев на месте снесенной Ховринской больницы планируют начать строительство жилья по программе реновации, сообщил в среду журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Больницу снесли еще в прошлом году. Сейчас работаем с основанием, достаем фундаменты, перерабатываем на бетонную крошку и вывозим. В ближайшие два месяца выйдем на стройку жилья для программы реновации, которое там запланировано», - сказал Хуснуллин.

Ранее руководитель департамента строительства столицы Андрей Бочкарев сообщал, что на месте самого известного столичного долгостроя планируется возвести жилой комплекс из четырех домов по индивидуальному проекту. Общая площадь комплекса составит около 315 тысяч квадратных метров, площадь квартир — 200 тысяч квадратных метров. Часть квартир будет передана переселенцам по программе реновации.

Ховринская больница — советский долгострой, имеющий репутацию одного из самых «нехороших» мест в Москве. Больницу начали строить на севере города в 1980 году по нестандартному для тех времен проекту — она выполнена в виде треугольного креста с разветвлениями на концах, напоминая знак биологической опасности. Уже через пять лет объект стал долгостроем, а окончательно строительство было прекращено в 1992 году.