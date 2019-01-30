РИАМО – 30 янв. На востоке Москвы возведут детский сад на 350 мест в районе Некрасовка, по проекту, малышей и их родителей будут радовать витражи ярких цветов, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Детский сад будет трехэтажным, прямоугольным в плане. Оригинальности этому проекту добавят выступающие из основного объема групповые ячейки. Также решено использовать витражное остекление ярких цветов – благодаря контрасту с черно-белыми стенами проектировщикам удалось добиться одновременно соблюдения норм инсоляции и индивидуальности проекта», – сказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Он уточнил, что как ранее отмечал мэр Сергей Собянин, строительство школ и детских садов остается одной из важнейших социальных программ города.

Дошкольное учреждение на 350 мест расположится по адресу: район Некрасовка, квартал 11 (участок 2).

«Площадь здания – около 5 тысяч квадратных метров. Всего в здании запроектировано 14 групповых ячеек. Каждая из них рассчитана на 25 человек и состоит из групповой, раздевальной, спальни и буфета для детей», – перечисляется в материале.

Также в детском саду будет спортивный музыкальный залы, кружковые и кабинеты для развивающих занятий.

«Фасады облицуют керамогранитной плиткой. Территория сада будет благоустроена – на ней предусмотрены игровые площадки для каждой из групп. Ранее проект согласовала Москомархитектура», – заключается в сообщении.