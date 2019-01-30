РИАМО - 30 янв. До конца 2019 года в столице закончат различные этапы строительства восьми транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) (в ходе этапов будут построены вокзалы или станции), на данный момент всего планируют построить 96 ТПУ, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Мы сейчас проектируем и строим 96 транспортно-пересадочных узлов. В этом году мы планируем порядка восьми ТПУ (закончить этапы строительства - ред.). Оценить их инвестиции достаточно сложно. Из бюджета сейчас порядка 53 миллиардов рублей. Внебюджетных будет в три раза больше - более 150 миллиардов», - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что ТПУ развивают экономику столицы. Так, каждый рубль, вложенный в транспортную инфраструктуру, притягивает три рубля внебюджетных инвестиций.