РИАМО - 30 янв. В Доме Наркомфина в центре столицы появится музей, под него выделят две квартиры в здании, в настоящее время объект реставрируют, ему вернут исторический облик к лету 2019 года, сообщил руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

«Москвичи не только увидят легендарный дом, но и смогут войти в него – две квартиры планируется превратить в музей Наркомфина. Для Москвы огромное достижение то, что уникальный памятник конструктивизма, я бы сказал, мирового значения, возрождается», – сказал Емельянов в интервью «Российской газете».

По его словам, автор концепции реконструкции – архитектор-реставратор Алексей Гинзбург, внук Моисея Гинзбурга.

«Он жестко контролирует все, что делается, до кирпичика, до каждой оконной защелки, которые приходится отливать по сохранившимся чертежам и фотографиям», – уточнил Емельянов.

Дом работников Народного комиссариата финансов (Наркомфина) СССР был построен архитекторами Моисеем Гинзбургом и Игнатием Милинисом в 1928–1930 годах. Это был уникальный для своего времени эксперимент: здесь использовались самые новаторские материалы и идеи, к примеру, каркас из монолитного железобетона, разработанные совместно с профессором школы Баухаус Хиннерком Шепером цветовые схемы окрашивания внутренних помещений дома. Также здесь применялись такие решения, как открытый первый этаж, квартиры-ячейки, идеи инсоляции помещений и многое другое.