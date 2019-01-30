РИАМО – 30 янв. Ozon.ru открыл продажи товаров в кредит в партнерстве с пятью банками и МФО, включая «Ренессанс Кредит» и Тинькофф-банк, на первом этапе сервис будет доступен для клиентов из Москвы и Подмосковья, пишет в среду газета «Коммерсант».

Онлайн-ритейлер начал тестировать такую услугу еще в 2014 году, однако тогда такой подход не привлек клиентов. Она ограничивалась преимущественно сегментом бытовой техники и электроники.

«Ozon.ru запустил онлайн-кредитование покупок. Партнерами выступят Тинькофф-банк, «Ренессанс Кредит» и ОТП-банк, а также микрофинансовые организации (МФО) «Рево Технологии» и Kviku. С МФО договор будет подписываться онлайн, а в случае с банками его доставит курьер», – отмечается в сообщении.

Покупатели смогут приобретать в кредит товары любых категорий, кроме продуктов питания, товаров для взрослых и для здоровья.

«Минимальная стоимость покупки в кредит составит 3,5 тысячи рублей, максимальная – 250 тысяч рублей. На первом этапе сервис будет доступен для клиентов из Москвы и Подмосковья», – подчеркивается в сообщении.

По словам старшего вице-президента «Ренессанс Кредита» Сергея Васильева, для банка это возможность расширить присутствие на рынке и привлечь клиентов.

В Тинькофф-банке уточнили, что клиенты Ozon.ru не получат каких-либо специальных предложений, «логика определения условий остается такой же, как и в остальных каналах».

По итогам 2017 года Ozon.ru был седьмым среди крупнейших интернет-магазинов России с объемом продаж 23,4 миллиарда рублей, оценивала Data Insight. По итогам первого полугодия 2018 года выручка компании выросла на 86% и достигла 14,8 миллиарда рублей.

В 2014 году Ozon.ru уже запускал услугу кредитования с Тинькофф-банком, но по итогам тестирования отказался от нее. Как объясняют в компании, тогда магазин предлагал в основном книги, средний чек был небольшим, и услуга не заинтересовала клиентов.

«Сейчас онлайн-кредитование в потребительском сегменте распространено в категориях электроники и бытовой техники, а вот в товарах для дома, спорта и детей практически не представлено», – пояснила руководитель направления клиентских финансовых сервисов Ozon.ru Снежана Вяткина.

Помимо этого, группа «М.Видео-Эльдорадо» предоставляет онлайн-кредиты несколько лет, этот сервис достаточно распространен на рынке.

«В 2018 году оборот кредитных товаров в онлайн-канале в обеих сетях удвоился за счет расширения числа банков-партнеров и развития технологий оформления кредита. Сейчас «М.Видео-Эльдорадо» работает с семью банками и тестирует форматы электронного подписания кредитного договора», – утверждает директор финансовых сервисов группы Валерия Шатковская.

Внедрять продажу товаров в кредит намерен и маркетплейс «Беру», подтвердили намерение «Коммерсанту» в пресс-службе «Яндекс.Маркета».

«На «Беру» будут разные финансовые инструменты для поставщиков и потребителей, рассматриваются также варианты рассрочки платежа», – заключается в материале.