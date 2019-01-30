РИАМО - 30 янв. Обновленное отделение почтовой связи открылось после ремонта на улице Карла Маркса в подмосковном Клину, этого события ждали порядка 13 тысяч жителей, говорится в сообщении пресс-службы макрорегиона Москва «Почты России».

В городе Клин по адресу: улица Карла Маркса, дом 70/1 возобновило работу отделение Почты России 141612.

«Открывшееся отделение отремонтировано по системе нового формата, что делает пребывание клиентов на почте наиболее комфортным. Отделение почтовой связи оборудовано пятью универсальными операционными окнами, которые предоставляют все возможные почтовые, финансовые и коммерческие услуги», – говорится в сообщении.

Кроме того, для удобства ожидания и заполнения бланков в зале размещены эргономичные кресла и столы. Установлены система электронной очереди и платежные терминалы.

«Как и все отделения нового формата, клинское отделение 141612 оборудовано полным комплексом средств доступности для маломобильных групп посетителей по программе «Доступная среда»: установлены пандусы, кнопки вызова, обеспечено наличие специальных тактильных элементов, включая таблички с режимом работы с использованием шрифта Брайля, организовано место для предоставления услуг колясочникам», – отмечается в сообщении.

Сотрудники почты в случае необходимости оказывают помощь и сопровождают маломобильных клиентов внутри отделения.

Жителей обслуживают 17 сотрудников, из которых девять операторов. На участках, закрепленных за данным отделением, работают шесть почтальонов. В отделении обустроена рознично-торговая зона, где клиенты могут приобрести газеты и журналы, выбрать книжную продукцию, канцелярские товары.

Здесь же можно выбрать и приобрести марки, открытки, конверты, брендированную продукцию и другие почтовые товары. В отделениях клиенты смогут расплачиваться как наличными, так и через pos-терминалы для безналичного расчета. С февраля заработает зона для клиентов «Почта Банка».

Почтовое отделение работает с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00, в субботу – с 09:00 до 18:00 без перерыва на обед. Выходной день – воскресенье.

В этом году это второе отделение нового формата, открытое на территории Московского региона. В январе в Щербинке открылось новое отделение почтовой связи 108831, где обслуживаются около 12 тысяч клиентов.

«За 2018 года в Московской области было модернизировано около 100 отделений «Почты России». Так, отделения Подмосковья комплектуются системой управления очередью, уже оборудовано около 40 отделений почтовой связи. Планируется, что в первой половине 2019 года система электронной очереди будет установлена в 93 отделениях почтовой связи в Подмосковье», – заключается в материале.