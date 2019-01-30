РИАМО - 30 янв. В 2018 году в Москве снизилось число вакантных площадей для стрит-ритейла, всего сейчас пустуют примерно 37,4 тысячи квадратных метров площадей в столице, пишет газета «Коммерсант».

«Доля свободных помещений стрит-ритейла в Москве по итогам 2018 года приблизилась к докризисному уровню, сократившись до 6,5%. По итогам этого года консультанты ждут, что уровень вакантности станет еще ниже. На фоне завершения реконструкций улиц и роста пешеходного трафика доля заведений общепита, самых активных арендаторов уличных площадей, в общей структуре спроса увеличится до 45–47%», – говорится в статье.

Как уточняют эксперты, в общей сложности в столице сейчас пустуют 37,4 тысячи квадратных метров площадей. Самым заметным в прошлом году стало снижение вакантности на Садовом кольце: показатель сократился на 4,9 процентных пункта, до 11,9%.

При этом внутри Садового кольца доля вакантных площадей сократилась на 3,8 процентного пункта, до 2,1%. На 2,9 процентного пункта, до 13,4% снизилось число площадей на Ленинском, Кутузовском, Комсомольском, Ленинградском проспектах и проспекте Мира.

Как сообщила руководитель направления аналитики торговой и складской недвижимости JLL Оксана Копылова, сейчас на рынке наблюдается минимальный показатель вакантных площадей за последние четыре года. По ее словам, сегодня на рынке стрит-ритейла свободны 8,2% помещений.

Специалисты компании «Магазине магазинов» – эксперта по торговой недвижимости в России – оценивают этот показатель в 5%. По их данным, максимально заполнены сегодня Климентовский и Камергерский переулки. Также популярны у арендаторов Никольская и Новослободская улицы, где свободны лишь 2% площадей стрит-ритейла.

Как отмечают эксперты, во многом это связано с восстановлением рынка и завершением благоустройства основных торговых коридоров.

В агентстве по недвижимости Knight Frank уверены, что высокая активность арендаторов помещений стрит-ритейла сохранится и в этом году. Большие надежды связывают с рестораторами. Сегодня общепит занимает 40,8% помещений стрит-ритейла в Москве.

При этом, как отметила руководитель группы street retail «Магазина магазинов» Марина Маркова, на рынке не хватает крупных качественных площадей.

«Сейчас такие площадки активно ищут намеревающиеся открыть флагманские магазины фэшн-ритейлеры, фуд-холлы и супермаркеты», – сказала Маркова.

Уменьшение числа свободных площадей изменило и арендные ставки. По информации «Магазина магазинов», в прошлом году выросли они в среднем на 13%. Самые дорогие – Столешников переулок и Кузнецкий Мост – помещения для коммерции там стоят в среднем 2 миллиона рублей в месяц. Затем следует Камергерский переулок – 1,8 миллиона рублей в месяц. На Покровке, Садовом кольце и Тверской (участок от Пушкинской площади до метро «Маяковская») аренда площадей обойдется в среднем 1,1–1,2 миллиона рублей в месяц.