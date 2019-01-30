РИАМО - 30 янв. Сотрудники Раменской больницы не оказали необходимую помощь больному мальчику, в результате родителям ребенка пришлось обратиться в другую медорганизацию, которая направила мальчика на экстренную операцию, в ходе операции у ребенка удалили орган, по данному факту организована проверка, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Подмосковью.

Следственным отделом по Раменскому ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту халатности медицинских работников, повлекшей причинение тяжкого вреда здоровью ребенка.

«По данным следствия, в ночь с 12 на 13 января 2019 года в приемное отделение Раменской ЦРБ нарядом скорой медицинской помощи доставлен 5-летний мальчик с жалобами на острую боль в животе. В свою очередь, должностные лица из числа сотрудников больницы вследствие недобросовестного и небрежного отношения к своим должностным обязанностям не оказали своевременную квалифицированную медицинскую помощь ребенку, доставленному в приемное отделение», — говорится в сообщении.

Медики, не установив предварительный диагноз заболевания, не организовали необходимых диагностических и лечебных процедур и отправили ребенка домой. Поскольку боли не проходили, родители мальчика обратились в другое медицинское учреждение, где ему был выставлен диагноз и ребенок направлен на экстренную госпитализацию. В ходе экстренной операции мальчику был удален орган.

В ходе расследования уголовного дела произведен обыск в отделении приемного покоя Раменской ЦРБ, в ходе которого изъята медицинская документация малолетнего пациента. Кроме этого, произведены выемки документов из других медицинских учреждений, в которых содержится информация, имеющая значение для следствия. Запланировано проведение допросов медицинских работников Раменской ЦРБ, а также иных следственных действий с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления.