РИАМО – 30 янв. На одном из участков Сретенского бульвара в столице со 2 февраля ограничат движение в связи с реконструкцией здания, говорится в сообщении информационного центра Транспортного комплекса города Москвы.

«Участок: Костянский переулок от пересечения со Сретенским бульваром до пересечения с Рыбниковым переулком. Период: со 2 февраля по 11 ноября круглосуточно», – отмечается в сообщении.

В материале подчеркивается, что на одной полосе будет организовано одностороннее движение по одной полосе.