РИАМО - 30 янв. Сурки столичного зоосада проспят свой праздник – День сурка, то, когда проснутся зверьки, зависит от погодных условий и температуры, сообщается на сайте Московского зоопарка.

«Второго февраля во многих странах отмечается День сурка. Принято считать, что именно в этот день сурки выходят из спячки, поднимаются из своих нор на поверхность и тем самым предвещают приход весны. Однако сурки Московского зоопарка по своему обыкновению проспят этот день», — говорится в сообщении.

Так как 2 февраля обычно еще лежит снег, из-под которого сложно достать прошлогоднюю траву, степные сурки предпочитают спать до марта или апреля. После того, как сойдет снег, зверьки питаются прошлогодней травой и молодыми побегами. К середине лета сурки приходят в привычную форму и вновь начинают активно наращивать жировые запасы, необходимые, чтобы пережить зиму.

«На данный момент наши сурки Арчи и Нагайна мирно спят в своей норке. В этом году они впали в спячку еще в октябре. Все лето зверьки активно отъедались, а в начале осени стали приводить в порядок свою нору, вычищать ее от сора, а также готовить спальную камеру, в которой они и проводят всю зиму. Первой уснула Нагайна, Арчи последовал ее примеру через пару недель: он заткнул вход в нору специальной пробкой из земли и травы, чтобы зимой там поддерживалась оптимальная температура», - рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

То, когда в Московском зоопарке проснутся сурки, зависит от погодных условий и температуры: чем быстрее потеплеет и начнет таять снег, тем скорее зверьки выйдут из спячки. Зоологи прогнозируют, что сурки проснутся не раньше середины марта.

В спячке также еще находятся бурая медведица Роза, гималайские медведи, еноты, енотовидные собаки, тушканчики, тенреки, сони и ежи.

Примета о сурке, предсказывающем наступление весны, имеет американо-канадские корни. Однако из-за российских погодных условий эта примета мало применима. Обитающие на территории США и России сурки относятся к разным видам: американский сурок – лесной, а российский – степной (байбак). Последний обыкновенно проводит в спячке от трех до шести месяцев и выходит из состояния анабиоза только тогда, когда израсходует все жировые запасы, накопленные за лето, и почувствует приближение тепла.