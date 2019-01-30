РИАМО – 30 янв. Россия оказалась на 108 месте из 128 в рейтинге самых безопасных стран мира, это объясняется экономическим спадом из-за кризиса и уровнем преступности, сообщает в среду Газета.ru.

Рейтинг составил англоязычный журнал Global Finance.

«Список был составлен на основе таких критериев, как возможность возникновения военного конфликта, уровень экономического развития, вероятность природной катастрофы и уровень угрозы для безопасности проживающих в стране людей. В пятерку лидеров вошли Австрия, Португалия, Финляндия, Швейцария, а на первом месте находится Исландия», — говорится в сообщении.

Россия заняла 108 место из-за экономического спада из-за кризиса и высокого уровня преступности.