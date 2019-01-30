РИАМО - 30 янв. Тренер и родители 13-летней фигуристки Анастасии Шаботовой провели с ней разъяснительную беседу после того, как девушка заявила в соцсетях о пользе допинга, сообщает ТАСС.

«Ранее 13-летняя фигуристка, тренирующаяся в московском клубе «Снежные барсы», во время прямого эфира в социальной сети заявила, что для стабильного выступления фигуристам надо «выпить много правильного допинга». Она добавила, что занимающиеся на катке «Хрустальный» (используется для тренировок группы Этери Тутберидзе, в которую, в частности, входит олимпийская чемпионка Алина Загитова), также его употребляют», – говорится в сообщении.

Однако позже девушка оправдалась, назвав свои слова глупостью, объяснив, что сказала их из-за проигрыша на соревновании.

Как отметили в Москомспорте, учитывая юный возраст спортсменки, с ней провели разъяснительную беседу со стороны родителей и тренера.