РИАМО - 30 янв. Автоматизированную систему паспортного контроля начали развертывать в аэропортах Москвы, на первоначальном этапе погранконтроль через автоматизированные пункты смогут проходить россияне, пишет в среду газета «Известия».

«Погранслужба тестирует образцы автоматизированной системы паспортного контроля (АСПК) в «Шереметьеве» и «Домодедове», по результатам чего будет принято решение о возможности принять их в эксплуатацию», — говорится в материале.

При этом пока применяемые технические решения, касающиеся надежности автоматической верификации личности пассажира и данных паспорта, только разрабатываются.

На первоначальном этапе погранконтроль через автоматизированные пункты смогут проходить россияне, если у них нет ограниченных возможностей передвижения.

«В «Шереметьеве» на линии погранконтроля уже установлены автоматизированные кабины — по одной в терминале E и D, они функционируют в тестовом режиме», — добавляется в статье.

Оборудование в «Шереметьево» поставили московские фирмы «Газинтех» и «Финтех». С июля через кабины АСПК «Газинтеха» прошли несколько тысяч человек.

В «Домодедове» и «Внукове» планируют установку кабин, с помощью которых пассажиры смогут самостоятельно проходить паспортный контроль. Так, «Внуково» уже готовит инфраструктуру.

Встроенная микросхема биометрического паспорта содержит, в том числе, фотографию человека, в России такие документы выдаются с данными об отпечатках пальцев. Система позволяет в автоматическом режиме контролировать действительность загранпаспорта и проверить пассажира по биометрическим данным: фото и отпечаткам пальцев. Система автоматически примет решение о пропуске или отказе в пропуске.

«Экспериментальные образцы автоматических пропускных модулей «Финтеха» представляют собой двухдверную турникетную систему, они проходят испытания под дистанционным контролем сотрудника пункта пропуска . Пассажир руководствуется информацией с экранов, ему помогают сенсорные индикаторы», — отмечается в статье.

В период тестирования после прохождения автоматизированных кабин пассажир все равно предъявляет документы сотруднику.

Системы автоматического паспортного контроля уже работают в аэропорту «Хитроу» (Лондон), «Схипхоле» (Амстердам), аэропортах Германии.