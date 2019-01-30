РИАМО - 30 янв. Житель подмосковной Лобни обратился к сотрудникам полиции, заявив, что на него якобы нападает мужчина, похожий на футболиста Андрея Аршавина, также он пожаловался, что из его квартиры пропадают деньги, по факту заявления проводится проверка, сообщает РЕН ТВ.

«В подмосковной Лобне мужчина обратился в полицию с заявлением о том, что у него пропадают из квартиры деньги. <…> Житель города заявил, что на него якобы нападает мужчина, похожий на футболиста Андрея Аршавина, который, по его словам, проходит в квартиру через стену», – говорится в сообщении.

По словам мужчины, призрак, проникающий сквозь стены его дома на улице Аэропортовская, способен его задушить. Кроме того, заявитель сообщил, что слышит голоса девушек, которые кричат об изнасиловании.

По этому факту полицией организована проверка.