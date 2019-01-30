РИАМО - 30 янв. Свыше 15 тысяч случаев нелегальной торговли у транспортных объектов в столице пресекли сотрудники ГКУ «Организатор перевозок» в прошлом году, сообщил РИАМО в среду руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Павел Павлов.

«За весь прошлый год сотрудники службы выявили более 15 тысяч случаев незаконной торговли у транспортных объектов, это в полтора раза больше, чем в 2017 году», – сказал Павлов.

По его словам, наибольшее количество нелегальных торговых точек обнаружено на транспортно-пересадочных узлах (ТПУ) «Выхино» – около 2,2 тысячи случаев, «Теплый стан» – свыше 550 случаев и «Молодежная» – более 670 случаев.

Павлов добавил, что ежедневно рейды проводят свыше 80 сотрудников в 12 округах Москвы.

«Стихийные торговые точки на ТПУ и вблизи метро портят облик города и мешают передвижению пассажиров, особенно в часы пик. Кроме того, приобретать товары у таких торговцев крайне опасно, особенно продукты питания, потому что за их качество никто не отвечает. При этом нелегальные предприниматели часто торгуют товаром с истекшим сроком годности», – отметил Павлов.

Также он уточнил, что за нелегальную торговлю предусмотрен штраф от 5 тысяч рублей для физических лиц и до 500 тысяч рублей для юридических лиц.